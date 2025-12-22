Oppo Find X9 Ultra è davvero “Ultra”: due sensori da 200 MP e zoom ottico 10x

Emergono nuove informazioni sul comparto fotografico del futuro smartphone Oppo Find X9 Ultra . Questo modello potrebbe infatti accogliere alcune novità che non vedevamo dal 2023 con il Galaxy S23 Ultra di Samsung. Ebbene, stando alle ultime indiscrezioni, potremmo aspettarci ben due sensori da 200 megapixel (fotocamere posteriori) e uno zoom ottico fino a 10x.

Il comparto fotografico del prossimo flagship

A riportare queste informazioni è il noto (e affidabile) leaker Digital Chat Station su Weibo, ma vi suggeriamo comunque di prenderle con la dovuta cautela in attesa di conferme o smentite. Prima di tutto, l'OPPO Find X9 Ultra avrà una fotocamera periscopica da 50MP 10x: l'obiettivo offrirà uno zoom nativo da 230 mm e uno zoom di alta qualità da 460 mm, quest'ultimo con risoluzione senza perdita di qualità. Tra le principali novità più interessanti troviamo una fotocamera principale da 200 MP e una tele ravvicinata sempre da 200 MP (si ipotizza da 3x a 4x).

Le indiscrezioni sul modello OPPO Find X9 Ultra

Inoltre, stando alle indiscrezioni, OPPO dovrebbe utilizzare il sensore LYT-901A da 200 MP di Sony, in grado di offrire una qualità migliore delle foto grazie a nuove tecnologie basate sull'IA. A contribuire ulteriormente è la tecnologia HF-HDR, che migliora la gamma dinamica rispetto all'HDR convenzionale per prestazioni superiori a 100 dB. Tra le principali caratteristiche del sensore troviamo anche il supporto a Dual Conversion Gain-HDR e AGC a 12 bit. Vengono quindi smentite le ipotesi legate al sensore ISOCELL HP5 di Samsung, ma ovviamente restiamo in attesa di conferme ufficiali.