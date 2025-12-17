Samsung potrebbe riportare la fotocamera ad apertura variabile sui futuri Galaxy

Samsung ha già introdotto una fotocamera con apertura variabile nel 2018, precisamente con gli smartphone Galaxy S9. Stando alle ultime indiscrezioni, anche i modelli iPhone Pro del prossimo anno dovrebbero incorporare una fotocamera simile. Proprio per questo motivo, quindi per stare al passo con Apple, Samsung avrebbe intenzione di riproporla sui futuri dispositivi. Chiaramente si tratta di pure indiscrezioni da confermare o smentire, quindi vi aggiorneremo non appena avremo informazioni più concrete. Nel frattempo, vediamo meglio i dettagli.

Ritorno al passato

Le informazioni sono state riportate da Digital Chat Station su Weibo. Sembra che Samsung stia attualmente testando modelli con apertura variabile, facendo anche riferimento al fatto che gli iPhone del prossimo anno ne saranno dotati. Per chi non lo sapesse, le classiche macchine fotografiche dedicate hanno aperture variabili, mentre quelle degli smartphone sono generalmente fisse. L'apertura variabile consente di scattare foto ancora più uniche e differenti in base alle esigenze: un'apertura più ampia lascia entrare più luce, mentre un'apertura più stretta crea una profondità di campo maggiore.

Le indiscrezioni

Ciò significa poter sfruttare la fotocamera del proprio smartphone con maggiore controllo, senza dover dipendere dalla post-elaborazione. Ricordiamo che il Galaxy S9 era già dotato di un'apertura variabile (da f/1.5 a f/2.4 ), quindi probabilmente potremmo aspettarci impostazioni simili.