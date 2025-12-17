Inazuma Eleven: Victory Road presenta il DLC gratis Galaxy & LBX con un trailer

Sarà disponibile a partire dal 21 dicembre per tutte le piattaforme, con le novità in arrivo che sono state riassunte dal trailer ufficiale che potrete visualizzare qui sotto.

A un mese dal lancio Inazuma Eleven: Victory Road è pronto ad accogliere nuovi contenuti grazie al DLC gratuito "Galaxy & LBX" , che espande notevolmente il gioco, introducendo nuove modalità, squadre e funzionalità competitive.

Tanti nuovi contenuti e sfide

Galaxy & LBX amplia il gioco con contenuti provenienti da Inazuma Eleven GO Galaxy e dalla serie Danball Senki / Little Battlers Experience. Nel DLC i giocatori affronteranno il torneo interplanetario Grand Celesta Galaxy per determinare la squadra più forte dell'universo. Grazie a questo pretesto troveremo nuove sfide, squadre con giocatori alieni e nuove abilità fantasiose, come delle trasformazioni animalesche.

Dal punto di vista del gameplay, ci si può aspettare l'introduzione di nuove missioni nella modalità Chronicle, la modalità "Re-Story" che permette di continuare ad allenare e far crescere i propri giocatori anche dopo aver concluso l'avventura principale, squadre extra nel BB Stadium, una modalità cooperativa a due giocatori chiamata Tag Mode, alcune modifiche e miglioramenti alla Commander Mode, l'aggiunta di una nuova rarità di personaggi denominata Fabled e altri contenuti aggiuntivi.