I Rabbids invadono Roblox con un'esperienza multiplayer asimmetrica gratuita

Ubisoft ha annunciato Rabbids: Takeover, un'esperienza multiplayer asimmetrica gratuita per i giocatori di Roblox, disponibile ora.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   17/12/2025
Ubisoft ha annunciato Rabbids: Takeover, un'esperienza multiplayer asimmetrica gratuita disponibile ora per i giocatori di Roblox e presentata con il divertente trailer che potete vedere qui sotto.

Sviluppato in collaborazione con il pluripremiato studio Exclusible, Rabbids: Takeover porta i Rabbids nella città di Robloxia, trasformandola nello scenario di uno spettacolare scontro senza esclusione di colpi tra invasori scatenati e difensori determinati a salvare il proprio mondo.

Come detto, alla base di Takeover c'è un gameplay asimmetrico: durante ogni round i giocatori vengono assegnati casualmente a una delle due fazioni, che vedono da una parte i Rabbids, che hanno l'obiettivo di distruggere una misteriosa macchina meteorologica prima che scateni la pioggia; e dall'altra i Robloxians, che devono difendere il dispositivo.

Ogni match dura cinque minuti e si svolge su una delle due mappe disponibili al lancio: Roblox HQ, ambientata nel cuore urbano di Robloxia, e Cutlass Cove, un'isola pirata ricca di scorci verticali e soluzioni di movimento alternative.

Sempre irresistibili

Visti l'ultima volta su console nel brillante Mario + Rabbids: Sparks of Hope, che ha venduto tre milioni di copie, i Rabbids si riconfermano personaggi irresistibili e il trailer lo dimostra ancora una volta, raccontando di come i buffi conigli vengano risucchiati nel mondo di Roblox.

Fra gli elementi più interessanti di Rabbids: Takeover c'è il sistema delle classi, con ogni fazione che può contare su quattro personaggi differenti, ciascuno con abilità, ruoli e mosse speciali ben caratterizzate.

Le mappe, dal canto loro, non sono semplici arene ma veri e propri playground interattivi: a Robloxia ci si muove anche su skateboard fra grattacieli e quartieri residenziali, mentre Cutlass Cove offre canoe, cannoni e fortificazioni per approcci più spettacolari agli scontri.

