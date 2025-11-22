Per il CEO di Roblox i predatori sessuali sono un problema, ma anche un'opportunità

Il CEO di Roblox , David Baszucki, sta ricevendo pesanti critiche per una recente intervista concessa al New York Times, nella quale ha parlato della nuova tecnologia di filtraggio delle comunicazioni basata sull'IA e ha respinto le accuse secondo cui Roblox avrebbe un problema di predatori sessuali. L'intervista è diventata presto molto tesa, con dichiarazioni che stanno facendo discutere, come quella riguardante il fatto che i suddetti predatori sessuali non sarebbero solo un problema, ma anche un'opportunità .

Se questo è un uomo

Il tema viene toccato all'inizio dell'intervista, quando a Baszucki viene chiesto cosa pensa del "problema dei predatori su Roblox". La risposta mostra un uso delle parole non proprio ottimale, a leggerla con ottimismo: "Non lo consideriamo necessariamente solo un problema, ma anche un'opportunità. Come permettiamo ai giovani di costruire, comunicare e trascorrere del tempo insieme? Come costruiamo il futuro della comunicazione allo stesso tempo?"

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Studiandola un po', la risposta va probabilmente interpretata come una presa d'atto della situazione, che sta consentendo a Roblox di creare strumenti di moderazione più efficaci e mirati, non certo come un avallo della pedofilia.

Detta a quel modo però, è sicuramente un'uscita fraintendibile, anche perché nel resto dell'intervista Baszucki resta molto vago sui dettagli, parlando di usare "segnali comportamentali" con scansioni facciali e altri sistemi "che possono davvero aiutarci a prendere decisioni interessanti", e naturalmente del potere dell'IA, senza però svelare niente di concreto sulle misure in fase di implementazione.

Anche quando gli è stato chiesto perché c'è voluto così tanto tempo per affrontare il problema, non ha dato risposte precise. Inoltre, quando l'intervistatore gli ha fatto notare che i predatori non sembrano aver avuto grandi difficoltà ad aggirare i sistemi di Roblox implementati finora, Baszucki non ha voluto commentare. In un caso, ha anche negato totalmente l'esistenza del problema stesso, riconoscendo che è qualcosa di cui si parla in cause legali e nei media, ma affermando di "rifiutare categoricamente" la descrizione fatta dall'intervistatore, tanto che quest'ultimo lo ha ripreso in modo stizzito: "Roblox è la più grande piattaforma di gaming per bambini al mondo, e sta affrontando oltre 20 cause legali e numerose indagini statali per questioni legate alla sicurezza dei minori. I genitori dovrebbero sapere come risponde il suo CEO quando viene interrogato su questi problemi!"

In generale, Baszucki è stato molto evasivo e si è rifiutato di commentare altre questioni legate alla sicurezza di Roblox, come il rapporto di Hindenburg Research che sosteneva che Roblox stesse riducendo la spesa per la protezione degli utenti, arrivando addirittura a lamentarsi per le troppe domande sul tema ricevute. Secondo l'intervistatore e molti commentatori, Baszucki è apparso clamorosamente impreparato su qualsiasi argomento che non fosse la promozione della piattaforma.

Del resto, le uscite infelici di Baszucki non si sono limitate ai commenti sui predatori sessuali. Verso la conclusione dell'intervista ha fatto un'altra dichiarazione che lascia interdetti. Dopo aver accennato a Polymarket, quando gli viene chiesto se metterebbe mai un "mercato predittivo" dentro Roblox - essenzialmente una piattaforma che permette di scommettere su eventi futuri come i risultati sportivi, le elezioni presidenziali in Cile, o quanti tweet Elon Musk pubblicherà in un determinato giorno - Baszucki ha risposto di sì. Quando l'intervistatore ha chiarito che la considera "un'idea orribile," Baszucki hha continuato: "In realtà penso che sia un'idea brillante, se può essere fatta in modo educativo e legale. E quindi immagina: niente Robux gratis, nessun premio gratuito, solo un gioco chiamato Dress to Impress Predictor, in cui non si cerca di prendere i soldi dei bambini o nulla del genere. Io ne sarei un grande fan."

"Cominciare da piccoli," ha risposto l'intervistatore ironizzando sull'affermazione di Baszucki, che ricordiamo essere il capo di una delle piattaforme videoludiche più grandi del mondo, frequentata soprattutto da minorenni. "È ciò che dico sempre. Per quanto riguarda il gioco d'azzardo, non si è mai troppo giovani. Conduttori di podcast: non dimenticate mai di fare le vostre domande scherzose, tipo 'dovrebbe esserci una Polymarket-per-bambini dentro Roblox?' Non si sa mai quando riceverete un sì sincero ed entusiasta."