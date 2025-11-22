Steam Machine non avrà giochi in bundle, tantomeno Half-Life 3, conferma Valve

Dopo l'annuncio, si sono moltiplicate voci e speculazioni sull'arrivo di Half-Life 3 . Tra queste, alcune lo volevano distribuito in bundle con il nuovo hardware.

Valve ha negato la possibilità di un bundle tra un nuovo gioco della compagnia e Steam Machine , un computer che sembra una console annunciata la scorsa settimana, che sarà mossa da SteamOS, il sistema operativo di Valve basato su Linux. Uscirà nei primi mesi del 2026.

Va detto che in passato molti dispositivi di Valve sono stati lanciati insieme a dei giochi di accompagnamento. Steam Deck è stato accompagnato dal gioco gratuito Aperture Desk Job, e Half-Life: Alyx era inizialmente previsto per uscire insieme al visore Valve Index VR.

Nel caso di Steam Machine, a dare una risposta negativa definitiva sono stati lo sviluppatore Pierre-Loup Griffais e il designer Lawrence Yang di Valve, nel corso di un'intervista. Ai due è stato chiesto: "C'è qualche possibilità che la Steam Machine venga fornita preinstallata con un nuovissimo gioco Valve?"

Griffais ha risposto con un netto "No". Ha poi spiegato: "In pratica stiamo apportando alcune modifiche ai cortometraggi interattivi Aperture Desk Job affinché siano giocabili con lo Steam Controller, perché c'è una grande sovrapposizione-sapete, è una sorta di tour guidato dei controlli dello Steam Deck. Quindi potresti installarlo sulla tua Steam Machine e provarlo. Ma penso che siamo entusiasti di tutti gli altri giochi già disponibili che si potranno giocare."

Yang ha provato a essere più confortante: "Se hai uno Steam Deck, puoi semplicemente prendere la tua microSD dallo Steam Deck e inserirla nella Steam Machine-e quei giochi saranno i giochi preinstallati sulla Steam Machine quando la accendi. Potrebbe includere un nostro gioco?"