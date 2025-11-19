Steam Machine è il peggior incubo di Xbox, che fatica a vendere console, per degli analisti

I dirigenti di Xbox e Microsoft paiono aver accolto positivamente l'annuncio della nuova Steam Machine , ma gli analisti credono che dietro le quinte le cose potrebbero andare in modo completamente diverso, perché si tratta di una pericolosa concorrente. Secondo loro la casa di Redmond non dovrebbe essere così tranquilla, perché la Steam Machine potrebbe essere il suo "peggior incubo".

Xbox nel mezzo

"Steam Machine fondamentalmente trasforma il peggior incubo di Microsoft in un prodotto reale," ha spiegato Joost van Dreunen, professore alla NYU Stern School of Business e analista dell'industria videoludica. "Spinge Microsoft ancora più avanti lungo il percorso su cui si trova già, dove Game Pass e l'accesso tramite cloud contano più delle scatole di plastica."

van Dreunen suggerisce che ci sia qualcosa di più sotto la reazione accogliente di Microsoft. "Il rischio strategico," dice, "è che Valve diventi l'ibrido PC-console preferito dagli utenti, il che significherebbe che i giochi Xbox rafforzerebbero l'ecosistema di Steam più di quello di Microsoft stessa."

Steam Machine sarà negativa per Xbox?

Detto questo, Xbox sembra essere consapevole della situazione, tanto che Phil Spencer, il capo di Microsoft Gaming, parlando di Steam Machine ha messo avanti l'importanza dei giochi sull'hardware: "Espandere l'accesso su PC, console e dispositivi portatili riflette un futuro costruito sulla scelta, valori fondamentali che hanno guidato la visione di Xbox sin dall'inizio."

Del resto Xbox ha tutto l'interesse ad avere più opzioni per vendere i suoi giochi su Steam, dove ormai conta decine di titoli: "Essendo uno dei più grandi publisher su Steam, accogliamo con favore nuove opzioni per permettere ai giocatori di accedere ai giochi ovunque," ha detto Spencer.

David Cole, fondatore di DFC Intelligence e analista del settore, è davvero pessimista sul futuro dell'hardware Xbox: "Le vendite delle console Xbox hanno davvero faticato. Steam Machine è solo un altro segnale che potrebbe non esserci spazio sul mercato per delle console Xbox dedicate."