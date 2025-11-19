67

Steam Machine è il peggior incubo di Xbox, che fatica a vendere console, per degli analisti

Stando ad alcuni analisti, Steam Machine sarebbe il peggior incubo di Xbox, che attualmente fatica a vendere le sue console.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   19/11/2025
Un dettaglio di Steam Machine

I dirigenti di Xbox e Microsoft paiono aver accolto positivamente l'annuncio della nuova Steam Machine, ma gli analisti credono che dietro le quinte le cose potrebbero andare in modo completamente diverso, perché si tratta di una pericolosa concorrente. Secondo loro la casa di Redmond non dovrebbe essere così tranquilla, perché la Steam Machine potrebbe essere il suo "peggior incubo".

Xbox nel mezzo

"Steam Machine fondamentalmente trasforma il peggior incubo di Microsoft in un prodotto reale," ha spiegato Joost van Dreunen, professore alla NYU Stern School of Business e analista dell'industria videoludica. "Spinge Microsoft ancora più avanti lungo il percorso su cui si trova già, dove Game Pass e l'accesso tramite cloud contano più delle scatole di plastica."

van Dreunen suggerisce che ci sia qualcosa di più sotto la reazione accogliente di Microsoft. "Il rischio strategico," dice, "è che Valve diventi l'ibrido PC-console preferito dagli utenti, il che significherebbe che i giochi Xbox rafforzerebbero l'ecosistema di Steam più di quello di Microsoft stessa."

Steam Machine sarà negativa per Xbox?
Steam Machine sarà negativa per Xbox?

Detto questo, Xbox sembra essere consapevole della situazione, tanto che Phil Spencer, il capo di Microsoft Gaming, parlando di Steam Machine ha messo avanti l'importanza dei giochi sull'hardware: "Espandere l'accesso su PC, console e dispositivi portatili riflette un futuro costruito sulla scelta, valori fondamentali che hanno guidato la visione di Xbox sin dall'inizio."

La Steam Machine sarebbe "una console che si rifiuta di ammettere di essere una console", per un analista La Steam Machine sarebbe una console che si rifiuta di ammettere di essere una console, per un analista

Del resto Xbox ha tutto l'interesse ad avere più opzioni per vendere i suoi giochi su Steam, dove ormai conta decine di titoli: "Essendo uno dei più grandi publisher su Steam, accogliamo con favore nuove opzioni per permettere ai giocatori di accedere ai giochi ovunque," ha detto Spencer.

David Cole, fondatore di DFC Intelligence e analista del settore, è davvero pessimista sul futuro dell'hardware Xbox: "Le vendite delle console Xbox hanno davvero faticato. Steam Machine è solo un altro segnale che potrebbe non esserci spazio sul mercato per delle console Xbox dedicate."

#Steam
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Steam Machine è il peggior incubo di Xbox, che fatica a vendere console, per degli analisti