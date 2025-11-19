Dopo 20 anni, Peter Jackson's King Kong: The Official Game of the Movie riceve una patch creata dai fan

Non si tratta di un aggiornamento ufficiale, considerando peraltro che il gioco, sviluppato da Ubisoft Montpellier, è ormai stato abbandonato da tempo dagli sviluppatori, come normalmente succede a giochi di questo tipo dopo una quantità di anni del genere, ma è comunque un update davvero sostanzioso.

Oggi è un giorno speciale, almeno per alcuni specifici appassionati, perché rappresenta il 20° anniversario di Peter Jackson's King Kong: The Official Game of the Movie , e questa community di seguaci indefessi ha lanciato una patch per il gioco.

Un gioco indimenticato

Peter Jackson's King Kong: The Official Game of the Movie, come dice abbastanza esplicitamente il nome, è il tie-in ufficiale del film del 2005, che mette in scena eventi collegati alla storia del film ma direttamente dal punto di vista di alcuni personaggi.

Nonostante il film forse non sia proprio rimasto nella storia della cinematografia, il gioco si è dimostrato notevole, e col tempo ha assunto anche un ruolo di cult per diversi appassionati.

La nuova patch pubblicata da alcuni appassionati, che può essere trovata a questo indirizzo, porta diversi accorgimenti tecnici per modernizzarlo.

Tra questi c'è lo sblocco di tutte le risoluzione nelle impostazioni del gioco, l'aggiustamento del ratio dell'immagine, dell'HUD, del campo visivo e dei filmati in full motion video e l'implementazione di un limitatore del frame-rate per evitare eventuali bug e crash.

Oltre a questo, sono stati corretti diversi problemi tecnici e, in generale, la patch dovrebbe cercare di rendere il gioco più fruibile sui sistemi moderni, anche se ovviamente si tratta di un titolo che si presenta alquanto datato, al giorno d'oggi.