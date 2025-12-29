"Se Mario iniziasse ad apparire su PlayStation sarebbe l’apocalisse": ex-Sony parla del valore delle esclusive

C'è però chi crede che le esclusive console abbiano un peso: parliamo di Shawn Layden , che ha guidato Sony Interactive Entertainment durante il grosso della generazione PS4.

Pare sempre di più che le esclusive non siano il percorso giusto per molte compagnie, con Microsoft e Xbox che si sono dati al multipiattaforma e Sony che considera il PC come la sua seconda casa e pubblica alcuni giochi anche su console rivali, ad esempio LEGO Horizon Adventures che è arrivato anche su Nintendo Switch e Helldivers 2 che è arrivato su Xbox.

Cosa ha detto Layden sulle esclusive

Layden ha detto la propria al podcast Pause for Thought, discutendo di cosa è giusto o sbagliato quando si parla di esclusive.

"Non penso che ogni gioco debba essere un'esclusiva console", ha detto. "Non penso che ogni gioco dovrebbe essere un'esclusiva, ma accetto il fatto che, se esistono aziende legate alle piattaforme come Sony e Nintendo - Microsoft in realtà è più orientata all'idea che 'tutto è una Xbox' - è importante per il marchio poter vantare delle esclusive importanti".

"Se Mario iniziasse ad apparire su PlayStation, sarebbe l'apocalisse, giusto? Gatti e cani che vivono insieme. E lo stesso vale per Nathan Drake e Uncharted. Sono loro a far "cantare" le piattaforme", ha aggiunto, osservando poi che i giochi multipiattaforma sono sviluppati tenendo conto della piattaforma più debole sulla quale saranno pubblicati, quindi le esclusive sono una buona scusa per sfruttare al meglio la piattaforma dell'editore."

Layden chiude il discorso affermando che in futuro continueranno a esserci delle esclusive, ma "certamente se punti a un gioco multiplayer di massa allora devi quasi obbligatoriamente essere multipiattaforma perché devi creare uno spazio il più grande possibile dove accogliere le persone. Di certo [devi puntare al multipiattaforma] se lo crei free to play".

Anche Xbox ha le proprie esclusive console, come Replaced che ha finalmente una data di uscita, dopo anni e anni di rimandi.