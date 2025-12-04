L'esclusiva Xbox Replaced ha finalmente una data di uscita, dopo anni e anni di rimandi

Anno dopo anno però l'opera è stata rimandata, venendo forse dimenticata da alcuni appassionati che ne erano rimasti affascinati tanti anni fa. Ora, però, l'attesa è quasi finita: Replaced ha infatti una data di uscita .

Sono stati anni duri per Replaced , il gioco sci-fi per PC e Xbox Series X | S sviluppato da Sad Cat Studios e pubblicato da Thunderful Games. I primi annunci risalgono infatti al 2021, con tanto di uscita prevista per il 2022.

La data di uscita e il trailer di Replaced

Replaced sarà disponibile dal 12 marzo 2026 su PC (Steam, Epic Games Store, GOG, Microsoft Store) e Xbox Series X | S, inoltre arriverà sin dal lancio su Game Pass.

"È fantastico avere finalmente una data precisa per l'uscita di Replaced", ha dichiarato il game director Yura Zhdanovich in un comunicato stampa. "Non è un segreto che ci sia voluto più tempo del previsto per arrivare a questo punto e vogliamo ringraziare tutti per la pazienza e il sostegno dimostrati. Non vediamo l'ora di ripagare la vostra attesa il 12 marzo!"

Ricordiamo che Replaced ci porta in una versione alternativa degli anni 80 americani, dopo un disastro nucleare che ha messo al potere le Corporazioni: noi dovremo smascherarle. Replaced è un gioco d'azione e piattaforme cinematografico in 2,5D che ci chiederà di correre, arrampicarci e lottare tra i distretti della città.