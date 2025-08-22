L'avventura platform cyberpunk Replaced torna a farsi vedere con un nuovo video gameplay alla Gamescom 2025

Tra i giochi indie più promettenti annunciati ormai da tempo su Game Pass c'è anche Replaced, interessante avventura platform con ambientazione cyberpunk che ha subito attirato l'attenzione di molti ma che si sta facendo attendere più del previsto: torniamo a vederla con questo video gameplay presentato dal co-fondatore di Sad Cat Studios.
Annunciato in trailer nel 2021, il gioco era previsto arrivare già nel 2022 su Game Pass, ma è stato posticipato più volte fino all'ultimo rinvio risalente all'anno scorso, che l'ha lasciato ancora senza una data di uscita precisa ma con lancio previsto nel 2026.
Nel mezzo è successo un po' di tutto, compreso anche un grosso spostamento totale dello studio Sad Cat che dalla Bielorussia si è trasferito a Cipro, in contrasto con la posizione del proprio paese d'origine sulla guerra in Ucraina.
Un video che spiega ancora qualcosa su Replaced
Il video riportato qui sotto riporta alcune fasi di gameplay inedito che consentono di vedere qualcosa di più su Replaced, che si dimostra ancora decisamente impressionante con il suo particolare misto di grafica 2D adottata per gli sprite dei personaggi inseriti all'interno di un contesto 3D.
A presentare e commentare il gioco c'è Igor Gritsay, co-fondatore di Sad Cat Studios, che spiega diversi aspetti di Replaced per quanto riguarda le ispirazioni di partenza, le caratteristiche del gameplay e anche le sfide incontrate dagli sviluppatori nell'utilizzo della particolare tecnica grafica mista.
Dopo il trailer del gameplay visto proprio alla Gamescom dell'anno scorso, torniamo dunque nell'affascinante mondo di Replaced in questo nuovo filmato, in attesa di conoscere la data di uscita del gioco che a questo punto è prevista per il 2026, ma con lancio confermato su Game Pass al day one.