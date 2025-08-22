L'avventura platform cyberpunk Replaced torna a farsi vedere con un nuovo video gameplay alla Gamescom 2025

Tra i giochi indie più promettenti annunciati ormai da tempo su Game Pass c'è anche Replaced, interessante avventura platform con ambientazione cyberpunk che ha subito attirato l'attenzione di molti ma che si sta facendo attendere più del previsto: torniamo a vederla con questo video gameplay presentato dal co-fondatore di Sad Cat Studios.

Annunciato in trailer nel 2021, il gioco era previsto arrivare già nel 2022 su Game Pass, ma è stato posticipato più volte fino all'ultimo rinvio risalente all'anno scorso, che l'ha lasciato ancora senza una data di uscita precisa ma con lancio previsto nel 2026.

Nel mezzo è successo un po' di tutto, compreso anche un grosso spostamento totale dello studio Sad Cat che dalla Bielorussia si è trasferito a Cipro, in contrasto con la posizione del proprio paese d'origine sulla guerra in Ucraina.