Replaced: il team bielorusso Sad Cat ripudia la guerra e lascia il paese

Il team Sad Cat, autore del promettente indie Replaced, ha pubblicato un comunicato ufficiale su Twitter nel quale sostiene fermamente di ripudiare la guerra contro l'Ucraina e la volontà di lasciare il suo paese, la Bielorussia, che sta sostenendo l'operazione russa.

"Siamo uno studio bielorusso e vogliamo rendere la cosa perfettamente chiara: siamo contro la guerra", si legge nel messaggio molto chiaro e diretto da parte di Sad Cat. "Condanniamo l'aggressione della Russia contro l'Ucraina così come il coinvolgimento del governo bielorusso in questa aggressione. Non ci sono assolutamente scuse per giustificare una guerra e la sofferenza che questa sta comportando".



Sad Cat peraltro non si unisce al movimento di protesta solo ora, visto che ha già manifestato e protestato contro il governo della Bielorussia in passato: "Il nostro team ha sostenuto le rivolte contro la dittatura in Bielorussia nel 2020: uno di noi è stato ferito, uno arrestato. Adesso un altro membro del team si è trovato in mezzo al caos della guerra, difendendo la sua terra, e siamo incredibilmente orgogliosi di avere persone così coraggiose nel nostro team", si legge nel comunicato.

Infine, il messaggio del fondatore Yura Zhdanovich si chiude con la volontà di lasciare il paese: "Detto questo, abbiamo infine deciso di concentrarci sulla salute del nostro team e sulla necessità di spostarci". Non sappiamo come questo potrà riflettersi sullo sviluppo di Replaced e dei prossimi progetti del team, al momento.

Replaced è stato annunciato in trailer all'E3 2021 ed era previsto su Xbox Game Pass nel 2022. Maggiori informazioni potete trovarle nella nostra anteprima dell'anno scorso.