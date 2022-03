Gran Turismo 7: il video ufficiale di “Vroom”, il singolo dei The FaNaTiX con Idris Elba

Il canale YouTube PlayStation ha pubblicato il video musicale ufficiale di "Vroom", singolo dei The FaNaTiX con la partecipazione di Idris Elba, Lil TJay, Davido, Koffee e Moelogo. Il singolo è stato realizzato appositamente Gran Turismo 7 e fa parte della colonna sonora del gioco di Polyphony Digital.

Come potrete intuire, "Vroom" è un omaggio a tutti gli amanti di auto, con il testo pieno di riferimenti alla guida e vari marchi automobilistici blasonati, come Bugatti e Maserati. Nel video inoltre possiamo intravedere svariati bolidi da corsa.

In questi mesi Sony ci sta stupendo con campagne marketing per i suoi giochi un po' diverse rispetto al passato. Prima abbiamo visto Aloy sulle pagine di Vanity Fair e sotto forma di scultura a Firenze, mentre ora abbiamo questa collaborazione musicale particolarmente accattivante (perlomeno per i fan del genere), nonché quella con la compagnia assicurativa Hagerty, che stabilirà i prezzi dinamici delle auto leggendarie di Gran Turismo 7.

Gran Turismo 7 da ora è disponibile in esclusiva per PS5 e PS4. Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione dell'ultima fatica di Polyphony Digital.