Horizon Forbidden West: PlayStation celebra il lancio con una statua di Aloy a Firenze

Per festeggiare il lancio di Horizon Forbidden West su PS5 e PS4, Sony Interactive Entertainment Italia ha annunciato un'interessante iniziativa: dal oggi, 17 febbraio, fino a domenica 27 febbraio sarà esposta una statua dedicata ad Aloy a Firenze, nella piazza Madonna della Neve nel Complesso delle Murate. Potrete ammirare la statua di Aloy nella scatti raccolti nella galleria sottostante.

"Aloy è un'icona virtuale ma allo stesso tempo realistica. Rappresenta una delle possibili espressioni dell'incredibile complessità psicologica del genere umano, ai fini del racconto, non è centrale la differenza di genere, ma il valore della diversità. Diversità intesa come unicità, come espressione della straordinarietà del singolo. Nata e cresciuta da emarginata, Aloy ha una prospettiva unica sul mondo. Si sente un'estranea, ma grazie alla sua intelligenza emotiva e a una spiccata empatia, con perseveranza e impegno, sfida lo status quo per dedicarsi alla ricerca instancabile della verità e alla scoperta di sé", recita il comunicato stampa di SIE Italia.

Inoltre, Sony Italia ha annunciato che sosterà la Event Horizon School of Digital Art, realtà attiva nel bel paese nella preparazione alle professioni di intrattenimento, con oltre 40 corsi di formazione per altrettanti studenti che desiderano avvicinarsi all'industria videoludica, con l'attivazione di nuovi corsi.

"Sony chiama a raccolta la community PlayStation, dal 18 febbraio all'8 marzo, che semplicemente grazie alla propria passione, potrà contribuire concretamente all'attivazione di ulteriori corsi, giocando a Horizon Forbidden West e Horizon Zero Dawn", recita il comunicato stampa ufficiale.