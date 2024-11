Horizon Forbidden West per PS5 e PS4 è in forte sconto su Amazon per il Black Friday

Le offerte del Black Friday di Amazon Italia sono un'ottima occasione per recuperare giochi a prezzi vantaggiosi e l'edizione di quest'anno non fa eccezione. Ad esempio, al momento è possibile acquistare Horizon Forbidden West con uno sconto del 36% per la versione PS5 e del 40% per quella PS4. Se siete interessati, potrete raggiungere l'offerta a questo indirizzo oppure cliccando uno dei due box sottostanti. Al momento la versione PS5 costa 37,80 euro , con un risparmio di circa 22 euro rispetto al prezzo consigliato di 59,99 euro. Quella PS4, invece, è prezzata 29,97 euro anziché 49,99 euro. Ricordiamo che la versione PS4 permette di eseguire l'upgrade a quella PS5 gratuitamente. Il prodotto viene venduto e spedito da Amazon.it con restituzione possibile fino al 15 gennaio 2025.

Le caratteristiche di Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West è un action GDR realizzato da Guerrilla Games e seguito dell'acclamato Zero Dawn, che prosegue le storia di Aloy in un mondo post-apocalittico popolato da macchine. In questa nuova avventura la protagonista decide di viaggiare verso l'Ovest Proibito per trovare una copia di GAIA, l'intelligenza artificiale principale del sistema di Terraformazione Zero Dawn per sventare la distruzione imminente della biosfera terrestre.

Aloy affronta una macchina in Horizon Forbidden West

Il gioco offre una varietà di ambienti, dalle foreste lussureggianti alle città sommerse, dalle vette montuose ai deserti aridi, e ombina esplorazione, combattimenti strategici contro macchine colossali e nemici umani, e risoluzione di enigmi, con Aloy che può utilizzare armi, attrezzature, e trappole e varie abilità per avere la meglio nelle situazioni difficili. Per saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Horizon Forbidden West.