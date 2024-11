Il cosplay di Vi da Arcane di missbrisolo è tutto muscoli, sudore e bellezza

V è uno dei tanti personaggi di Arcane, sorella di Jinx , ed è caratterizzata dai capelli rossi, dai tatuaggi e dal fatto che sa come tirare dei bei pugni. La ragazza è muscolosa e sempre pronta all'azione, come abbiamo visto nelle due stagioni della serie animata basata su League of Legends.

Le fotografie del cosplay di Vi da Arcane

missbrisolo ha certamente il fisico per ricreare Vi, visto che è discretamente muscolosa. Il cosplay è molto semplice, perché ritrae il personaggio in tenuta da allenamento e non richiede quindi particolari finezze, ma anche per questo risulta molto efficace. Il trucco, i tatuaggi finti e la parrucca sono ottimi e notiamo anche il dettaglio delle nocche sporche di rosso, come se avesse picchiato il sacco così forte da arrivare a sanguinare. missbrisolo è una grande fan di League of Legends e da tanti anni ricrea con i cosplay i personaggi, a partire da Katarina.

