La data di uscita del DLC e del nuovo contenuto gratuito di Darkest Dungeon 2, con tante novità

Le versioni per console dell'aggiornamento gratuito e del contenuto scaricabile arriveranno successivamente, in una data ancora da definire. Vediamo i dettagli confermati dal team di sviluppo.

I dettagli sulle novità in arrivo in Darkest Dungeon 2

Kingdoms è pensato per svolgersi parallelamente alla campagna narrativa principale del gioco, Confessions. I giocatori dovranno viaggiare da una locanda all'altra in una mappa persistente per completare le missioni prima dello scadere del tempo. Contemporaneamente, i giocatori dovranno difendersi dalle nuove fazioni nemiche mentre completano i contratti, potenziano e proteggono le locande. La prima di queste tre fazioni sarà quella degli "uomini bestia marcescenti e famelici".

Il contenuto a pagamento Inhuman Bondage, invece, introdurrà una nuova mini-regione, Le Catacombe, insieme a un nuovo eroe giocabile, L'Abominio, dotato di una storia completamente doppiata e di meccaniche e oggetti unici. Nelle Catacombe, i giocatori dovranno affrontare una "minaccia corrosiva e trasudante". La nuova regione presenta nuovi nemici e oggetti e sarà giocabile sia nella modalità Confessions che in Kingdoms.

"A Red Hook piace andare controcorrente", ha dichiarato il direttore creativo Chris Bourassa. "Quando ci siamo chiesti come espandere al meglio Darkest Dungeon 2, non ci piaceva l'idea di inserire semplicemente nuovi contenuti. Invece, ci siamo spinti a reimmaginare la struttura stessa di DDII e da questo esperimento di pensiero è nata una modalità di gioco completamente nuova: Kingdoms".

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Darkest Dungeon 2.