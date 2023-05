Cosa significa essere degli avventurieri? La domanda non è peregrina, nel senso che il pubblico dà sempre per scontato che l'eroe non tema nulla e non esiti minimamente di fronte ai pericoli. In particolare i protagonisti videoludici mostrano da sempre capacità sovrumane, riuscendo ad affrontare decine, quando non migliaia di avversari senza batter ciglio e riuscendo a bere decine, quando non centinaia di pozioni curative e del mana nel giro di pochi minuti senza dover mai andare in bagno. E se non fosse così semplice? Se i continui scontri con creature orribili costassero qualcosa anche a loro in termini di sanità mentale? Qualcuno ha mai pensato che, colpo dopo colpo, nemico abbattuto dopo nemico abbattuto, ferita subita dopo ferita subita, anche il più duro degli eroi potrebbe aver bisogno di un qualche sostegno psicologico (e urologico, nel caso dei protagonisti dei giochi di ruolo d'azione)?

In carrozza!

I rapporti tra i personaggi sono importanti

Il primo Darkest Dungeon metteva il giocatore al comando di un gruppo di eroi che doveva entrare in dungeon oscuri per andare a caccia di nemici e tesori. L'odore lovecraftiano aveva portato gli sviluppatori a incentrare il sistema di gioco sulla follia, ossia sulla progressiva perdita di sanità mentale dei personaggi cui erano collegate molte delle altre meccaniche. Darkest Dungeon 2 replica il concetto in modo quasi pedissequo, ma lo cala in uno scenario completamente diverso. Assemblato il party, il giocatore deve infatti prendere i controlli di una carrozza che trasporta la luce della speranza. Quindi deve iniziare il viaggio che lo porterà di città in città, di locanda in locanda, fino al suo obiettivo finale. Sulla strada però può succedere davvero di tutto e i baldanzosi eroi dovranno vedersela con demoni di ogni tipo, interiori ed esteriori, per così dire.

L'idea della carrozza nasce probabilmente dalla voglia di creare qualcosa di più dinamico rispetto al primo Darkest Dungeon, eliminando il concetto di base operativa da cui far partire tutte le operazioni. In questo senso il seguito è più un gioco di viaggio, letteralmente on the road, con le mappe generate proceduralmente che offrono molte diramazioni e tanti luoghi da trovare per ottenere bonus, equipaggiamento o per scendere di un altro gradino verso gli abissi della mente.

Quando si arriva a un incrocio viene chiesto dove si vuole andare, con in bella vista il tipo di edificio principale che si incontrerà lungo il percorso, così da rendere le scelte del giocatore più consapevoli. Come sottolineato, la carrozza va controllata direttamente e anch'essa ha una sua resistenza e un suo equipaggiamento, tanto che alcuni eventi in cui ci si imbatte viaggiando sono proprio pensati per danneggiarla. A volte vanno anche evitati dei semplici ostacoli, o delle trappole, che rischiano di far finire prematuramente la nostra avventura. Il tutto funziona abbastanza bene, se non fosse che ogni partita di Darkest Dungeon 2 può durare diverse ore: un aspetto che, come vedremo, rappresenta a suo modo un problema.