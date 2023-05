Remnant 2: un nuovo trailer presenta il mondo dei Fae

Gearbox Publishing e gli sviluppatori di Gunfire Games hanno pubblicato un nuovo trailer di Remnant 2 dedicato al mondo dei Fae, offrendo così uno spaccato della lore e delle evocative ambientazioni che visiteremo da soli o in compagnia di altri giocatori durante l'avventura.

Con il precedente trailer abbiamo appreso della caotica fusione tra il mondo dei Fae e dei Dran, offrendoci uno spaccato di quest'ultima popolazione. Nel filmato di oggi invece scopriamo di più sui Fae, la cui società a quanto pare è caduta in disgrazia dopo l'unione dei mondi e ora è affamata della forza vitale dei loro "coinquilini indesiderati".

"I nobili Fae se ne stanno irrequieti nelle loro sale. La loro società ha perso il suo indirizzo ed è tormentata da una sete incessante della forza vitale dei Dran. Vagate tra ciò che è diventato il mondo dei Fae dopo la fusione su Losomn", recita la descrizione uffiicale.

"La fusione dei mondi di Dran e Fae in uno solo ha causato caos e confusione. I Dran un tempo simili agli umani hanno formato una mente alveare e sono facilmente soggetti ad attacchi di frenesia, mentre la società dei Fae ha perso la sua direzione ed è ossessionata da una sete senza fine della forza vitale dei Dran. I Dran Risvegliati, quelli che sono rimasti immutati dopo la fusione, sono considerati dei piantagrane dal resto della società dran e sono stati puniti per essersi espressi contro il caos. La nobiltà fae se ne sta irrequieta nelle sue stanze, mentre le sale dei banchetti sono piene di cibo marcio. La fusione di questi due mondi ha creato un paesaggio distopico che fa chiedere a molti se i loro mondi torneranno mai come prima."

In dirittura d'arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S durante il corso dell'estate 2023, Remnant 2 è uno sparatutto in terza persona per giocatore singolo o affrontabile in compagnia di altri due giocatori, sequel di Remnant: From the Ashes. Se volete saperne di più, ecco il nostro speciale con tutto quello che sappiamo su Remnant 2.