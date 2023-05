PlayStation Plus, maggio 2023: nuovo bonus gratis su PS5 per gli abbonati Essential

È emerso in questi giorni un nuovo bonus gratis per gli abbonati a PlayStation Plus Essential (e di conseguenza anche per coloro che sono abbonati ai tier Extra e Premium): si tratta di un'aggiunta di notevole interesse su Omega Strikers, che sblocca tutti i personaggi del roster.

Il gioco di Odyssey Interactive è free-to-play, dunque l'accesso al titolo è comunque gratuito, ma con questo si ha la possibilità di utilizzare solo alcuni dei personaggi, con gli altri da sbloccare. Attraverso il bonus concesso agli abbonati PlayStation Plus, invece, è possibile utilizzare l'intero roster di personaggi gratuitamente fin da subito.

Omega Strikers è una sorta di gioco sportivo arcade ad ambientazione Fanta-futuristica, che unisce qualcosa di simile al calcio a una sorta di battaglia senza quartiere tra vari combattenti dotati di diverse abilità.

Si tratta dunque di lottare in varie maniere, utilizzare armi, scaraventare gli avversari fuori dall'arena e segnare goal in un frenetico gioco gratuito 3 vs 3. "Fai squadra con gli amici e scegli striker entusiasmanti per lanciare melma, tirare tofu e accelerare verso la vittoria", si legge nella descrizione.

Il titolo è dotato, peraltro, di una caratterizzazione in stile anime che gli dona una certa identità interessante. Ricordiamo peraltro che sono disponibili dalla settimana scorsa i giochi PlayStation Plus di maggio 2023.