PlayStation Plus: i giochi PS5 e PS4 di maggio 2023 sono disponibili da oggi

A partire da oggi, primo martedì del mese, i giochi gratis per PS5 e PS4 del PlayStation Plus di maggio 2023 sono disponibili per tutti gli abbonati ai tier Essential, Extra e Premium, che potranno dunque riscattarli e aggiungerli alla propria raccolta digitale.

Come riferito attraverso l'annuncio ufficiale di Sony della scorsa settimana, i giochi di questo mese del PS Plus sono i seguenti:

GRID Legends è un gioco di corse da parte degli esperti di Codemasters, caratterizzato da un'esperienza di stampo tradizionale ma in grado di soddisfare sia gli esperti che i neofiti, grazie a un modello di guida "sim-cade" ma più tendente all'arcade.

Come abbiamo scritto anche nella recensione di GRID Legends, il gioco non spicca in maniera evidente ma si distingue comunque grazie a una notevole completezza per quanto riguarda contenuti e modalità di gioco.

Chivalry 2 è una sorta di "simulazione di battaglia medievale" che ci catapulta tra furiosi e frenetici combattimenti d'epoca, al comando di truppe che, alternativamente, si ritrovano a dover difendere una fortezza oppure assaltarla. Il gameplay, come spiegato nella nostra recensione di Chivalry 2, ci fa vivere gli scontri in prima persona con armi e armature medievali, in una struttura a base multiplayer a cui possono partecipare fino a 64 giocatori.

Descenders, infine, è un gioco sportivo che mette in scena le elettrizzanti discese a tutta velocità del downhill, in un'interpretazione che ha elementi anche molto realistici e ci porta a vivere in prima persona le emozioni di questo sport estremo. Si tratta di inforcare una bici e lanciarci giù da percorsi vertiginosi in discesa, con maggiori informazioni nella nostra recensione di Descenders.