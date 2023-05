Redfall, inXile gira un video per promuovere il gioco ma ottiene il risultato opposto

inXile Entertainment ha girato un breve video con l'intenzione di promuovere il lancio di Redfall, ottenendo però il risultato opposto e fornendo agli utenti, in particolare quelli più critici nei confronti di Xbox, una micidiale base per meme.

Vediamo in pratica uno degli sviluppatori di inXile che sta giocando a Redfall su Xbox Series X (con, uh, una PS5 in bella mostra sotto al televisore...) e viene raggiunto da un collega, che gli dice di come quel tipo di giochi horror gli venissero proibiti da ragazzino perché considerati alla stregua di un invito al demonio.

Il tizio che sta giocando, ad ogni modo, non risponde e rimane con il controller in mano, mentre sul volto presenta un'espressione di completa apatia. Colpo di scena, però: le voci sull'invito al demonio erano vere, a giudicare dal sangue che comincia a uscirgli dalla bocca.

Ecco, alla luce dei voti di Redfall è chiaro che tutta la faccenda assume connotati grotteschi e la scelta di realizzare un video del genere si trasforma in un clamoroso fail, visto che l'espressione di completa apatia è stata immediatamente associata alla qualità del titolo di Arkane Studios. Se vogliamo, anche gli sbocchi di sangue.

Ovviamente sui social c'è grande fermento attorno a quello che viene considerato come l'ennesimo passo falso di un periodo che si conferma davvero nero per Xbox. Ulteriori dettagli sulle proporzioni di questa debacle nella nostra recensione di Redfall.