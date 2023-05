Redfall: i primi voti della critica sono discreti o negativi

Nonostante non sia ancora scaduto l'embargo per le recensioni, online sono emersi due voti della critica per Redfall e sono tutt'altro che positivi. Ossia: uno è un discreto 78/100 dato da COGconnected, mentre l'altro è un sonoro 4/10 di Noisy Pixel, che appare essere una vera e propria stroncatura.

La recensione di COGconnected è ancora online, mentre quella di Noisy Pixel è stata nel frattempo rimossa, pur essendo sopravvissuti degli estratti indicativi. Nel testo si poteva infatti leggere che: "Redfall è un anomalia perché un gioco con un simile team alle spalle non può essere così brutto, eppure lo è." Secondo il redattore, ci sono elementi da sparatutto, da gioco di ruolo e multiplayer che non legano insieme, per un'esperienza che complessivamente appare confusa e "quasi incomprensibile."

"Tuttavia, la meccanica di gioco e l'esplorazione sono sempre divertenti, grazie alla soddisfazione di abbattere i nemici e al design dei livelli." La campagna single player viene definita "noiosa", mentre quella cooperativa appare essere più divertente.

La recensione di COGconnected è più positiva verso il titolo, pur senza arrivare all'entusiasmo. Il redattore ha scritto di essersi divertito a giocare a Redfall da solo o con gli amici e che l'atmosfera ha delle forti vibrazioni da Salem's Lot, con i personaggi che sono tutti interessanti da usare. Nonostante ciò il titolo di Arkane non rivoluziona gli sparatutto open world e non evolve la formula dei giochi di Arkane Austin.

In attesa della recensione, leggete la nostra anteprima di Redfall.