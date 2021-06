Redfall, l'anteprima con tutte le informazioni sul nuovo gioco Arkane

Microsoft ha fornito tantissimi dettagli su Redfall, il misterioso gioco che ha chiuso la sua conferenza delle meraviglie. Scopriamoli insieme in questa anteprima!

Voleva essere il colpo gobbo di Microsoft per chiudere la sua già ottima conferenza, eppure nonostante l'impegno Redfall non ce l'ha fatta a farci andare via pienamente soddisfatti. L'intento era salutare i fan con una nuova e inaspettata sorpresa, ma lo slancio d'entusiasmo è culminato nel segmento forse più debole, al pari di quello dedicato ad Halo Infinite, di una conferenza a tratti entusiasmante. È presto, però, per fasciarsi la testa: scopriamo Redfall nella nostra anteprima!

Pedigree Redfall: avete già scelto chi scegliere per combattere i vampiri del gioco? Stiamo parlando pur sempre del nuovo gioco Arkane Studios, gli stessi di Prey e dei due straordinari Dishonored. Se questi capolavori non hanno raggiunto i loro obiettivi di vendita un motivo ci deve essere, la colpa insomma non può essere scaricata totalmente sulle spalle del pubblico meno ricettivo alle novità. Partiamo dai problemi: dopo una conferenza tutta gameplay, non è stato il massimo tornare a un video dal quale nulla traspare del gioco giocato. Parliamo poi di un filmato bello lungo, eppure nonostante il minutaggio abbondante cosa abbiamo capito di questo Redfall? Domanda retorica, visto che la risposta ce l'abbiamo già: niente. Un altro aspetto altalenante è nel design dei personaggi, un punto debole che la software house si porta dietro da tempo e che in Redfall sembra solo in parte risolto, con solo metà cast, tra buoni e cattivi, in grado di bucare davvero lo schermo.

Origini misteriose Redfall: amici, compagni, sopravvissuti, cacciatori... Piccola curiosità prima di tornare a parlare del gioco Arkane: il nome Redfall era emerso già due anni fa, come copyright registrato da Bethesda. All'epoca, tutti pensarono che questo sarebbe stato il sottotitolo del nuovo Elder Scrolls, visto l'assonanza con i redguard, guerrieri marinai originari del deserto di Hammerfell e già protagonisti dell'omonimo spin-off del 1998, che tra l'altro è anche il primo gioco che Todd Howard curò come project leader. Oggi abbiamo finalmente scoperto la verità, e non ci resta altro da fare che scoprire che gioco sarà questo Redfall di cui, come detto, pochissimo è trapelato attraverso la conferenza ma sul quale Microsoft ha redatto un documento ricco di informazioni.

La stagione della caccia Redfall: pronti per la caccia al vampiro? Partiamo dalle basi: chiaramente Redfall è uno sparatutto in soggettiva, quindi in prima persona, incentrato sulla cooperazione nonostante si possa giocare anche da soli. Possiamo solo supporre, oltre che sperare, la presenza di una trama con un inizio, naturalmente, e una fine, che di questi tempi è bene non dare per scontata. Insomma, potrebbe davvero essere un gioco all'altezza di Dishonored, in quanto a contenuti e progressione, aperto però anche al multiplayer. Oltre ad essere il titolo di questo nuovo progetto, Redfall è anche il nome dell'isola, oltre le coste del Massachusetts, nel quale il gioco è ambientato. Proprio qui, una legione di maledetti vampiri ha oscurato il sole e, copiamo e incolliamo dalla documentazione ufficiale, "ha interrotto le vie di comunicazione con il mondo esterno". Un ottimo espediente per giustificare la situazione nella quale si troveranno i protagonisti, impossibilitati a chiedere un aiuto al di fuori dell'isola, ma pronti a tutti pur di salvare la popolazione in ostaggio dalla diabolica orda. L'isola di Redfall è stata progettata dagli stessi che hanno ideato la stupefacente stazione orbitante Talos 1 di Prey, oltre che la capitale Dunwall di Dishonored.

Un paletto ogni due canini Redfall: vampiri o esperimenti andati terribilmente storti? A differenza dei classici vampiri visti e rivisti, letti e riletti, attraverso centinaia di film e libri, quelli di Redfall non hanno un origine fantabiblica, sono invece il frutto di un esperimento scientifico andato terribilmente storto. Questa scelta forse li spoglia in parte del loro indiscutibile fascino, ma permette agli sviluppatori di offrire al gameplay diverse varianti che non avrebbero senso contro i classici succhiasangue. In Redfall troveremo quindi creature di diversa taglia capaci di sfruttare diverse abilità che solitamente non troveremmo in un contesto simile. I giocatori dovranno però affrontare anche umani, spesso armati, che hanno deciso di sposare l'orribile causa dei vampiri.

Un eroe al giorno... Redfall: vampiri, umani impazziti e mostruose mutazioni... sarà difficile annoiarsi! Per vincere questa battaglia, ogni utente dovrà scegliere il suo eroe, che sono quattro come il numero massimo di giocatori che potranno partecipare contemporaneamente a una partita, ognuno con armi, abilità ed equipaggiamento esclusivo. C'è Devinder Crousley, investigatore del paranormale che utilizza solo ed esclusivamente armi di sua invenzione; Layla Ellison, un'ingegnere biomedico che grazie a degli esperimenti universitari ha guadagnato poteri telecinetici; è poi il turno di Remi De La Rosa, una donna soldato abituata a combattere in prima linea con l'aiuto di un assistente robotico chiamato Bribon; infine ecco Jacob Boyer, tiratore scelto dell'esercito che per colpa dell'invasione vampirica ha guadagnato un occhio magico e uno spettrale corvo che non lo abbandona mai. Se ci fate caso, l'unione delle caratteristiche di tutti questi personaggi porta dritti ai protagonisti dei giochi passati di Arkane che in Redfall sono stati spezzettati in modo da offrire quattro personalità ben distinte, la cui unione farà la proverbiale forza. Poco si sa del resto, ovvero se ci saranno altri personaggi, come sono strutturati i livelli, se ci sarà una progressione delle abilità o un multiplayer asincrono, con alcuni giocatori a interpretare i vampiri. In altre parole capire se ci sono echi di Left4Dead, della modalità Zombie di CoD o di qualche altro gioco sul mercato. O se Arkane, ancora una volta, sceglierà un approccio molto personale e autoriale a questi giochi.

Xbox e Bethesda hanno sicuramente sbagliato a mostrarlo in quel modo durante la conferenza, ma di potenzialità Redfall ne ha parecchie. Il gioco è atteso per l'estate del 2022 su Xbox Serie X, Serie S e naturalmente su PC. Inutile dire che lo troveremo subito disponibile anche su Xbox GamePass.