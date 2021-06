Mix & Match: alle 21.30 su Twitch arrivano Kenobit, Mark The Hammer e Jody

A partire dalle 21:30 ospiteremo su Twitch la terza puntata del Mix & Match, un evento in diretta streaming organizzato da Milan Games Week e "powered by Monster Energy". Sarà possibile seguire lo show sul canale Twitch di MGW_X oppure direttamente sul canale Twitch di Multiplayer.it. Gli ospiti della trasmissione di oggi sono il simpatico Kenobit, Mark The Hammer e Jody Cecchetto.

Come sempre a fare gli onori di casa sarà Carmine del Grosso, autore e stand up comedian che sta rendendo Mix & Match uno show divertente, irriverente e stimolante. Il videogioco diventa così il pretesto per rompere il ghiaccio e mettere a proprio agio gli ospiti, per creare un confronto culturale, come un mezzo per raccontare l'attualità, una rampa di lancio in grado di innescare interessanti conversazioni che ruoteranno attorno ai diversi macro-temi di ogni puntata.