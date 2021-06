Obsidian compie 18 anni, un trailer celebrativo sulla storia del team

Obsidian ha compiuto 18 anni proprio in questi giorni e la compagnia ha voluto celebrare l'anniversario con un trailer che ricorda le produzioni sviluppate durante la propria carriera, che comprende alcuni titoli di grande rilevanza.

"Ieri abbiamo festeggiato 18 anni, oggi abbiamo annunciato un altro mondo che non vediamo l'ora possiate far vostro. Diamo un'occhiata indietro alla nostra storia mentre guardiamo avanti, a quello che potremo continuare a fornire con i nostri mondi, a modo nostro", si legge nel tweet celebrativo di Obsidian.



Il "nuovo mondo" citato si riferisce all'annuncio di The Outer Worlds 2, nuovo gioco in sviluppo presso il team che è stato presentato con un trailer alla conferenza di presentazione Xbox e Bethesda all'E3 2021. Si tratta peraltro di un trailer veramente spassoso, che mette bene in risalto lo spirito sarcastico tipico anche del primo capitolo.

Per il resto, ricordiamo che Obsidian sta anche lavorando a Grounded, anch'esso protagonista dell'Xbox Showcase all'E3 2021 con una nuova versione e un trailer dedicato, mentre sappiamo che sta lavorando anche ad altri progetti. In particolare, c'è grande attesa per Avowed, l'RPG in prima persona ambientato nel mondo di Pillars of Eternity che però non è presente in forma ufficiale all'E3 2021 ma che verrà mostrato presto, a quanto pare.

Oltre a questi sembra esserci anche un RPG ad ambientazione storica, un progetto a cui il design director Josh Sawyer sta lavorando da tempo ma di cui non si sa ancora nulla.