Obsidian su un RPG ad ambientazione storica? Oltre ad Avowed c'è un altro progetto

Obsidian sembra che sia al lavoro anche su un altro gioco non ancora annunciato oltre ai titoli ormai noti, ovvero Avowed e Grounded, che potrebbe essere un RPG ad ambientazione storica in base ad alcuni indizi emersi online.

Tutto parte di nuovo da Josh Sawyer, design director di Obsidian, di cui abbiamo già parlato questa mattina in seguito alle sue affermazione su un possibile Pillars of Eternity 3, che sembra a questo punto poco probabile almeno per il prossimo futuro.

Su Twitter, Sawyer sembra aver riferito di essere al lavoro su un nuovo progetto che non è Avowed, cosa che risulta piuttosto inaspettata, considerando che Obsidian è già impegnata su diversi fronti. Oltre al promettente action RPG fantasy in soggettiva per Xbox Series X e PC, presentato all'Xbox Game Showcase, ci sono infatti i lavori su Grounded che proseguono, sebbene questi siano limitati a un team piuttosto piccolo, e anche i DLC di The Outer Worlds.

Sawyer, tuttavia, sembra impegnato su qualcos'altro ancora: "Sto dirigendo il mio progetto adesso (solo che non è Avowed)" ha affermato il designer su Twitter, rispondendo alla domanda di un utente.

C'è poi un altro indizio, più vecchio, che fa pensare al fatto che il nuovo progetto sia un RPG ad ambientazione storica: Sawyer aveva riferito in passato (nel 2016) di aver intenzione di sviluppare un RPG storico. "Devo concentrarmi sul progetto che sto attualmente dirigendo, ma la mia intenzione è che il mio prossimo progetto (dopo questo) sia un RPG storico. È qualcosa di cui ho parlato spesso a Feargus [Urquhart, fondatore di Obsidian -ndR] negli ultimi due anni ed è sempre stato molto di supporto", aveva riferito Sawyer a un utente anni prima, aggiungendo che "Non considero Pillars of Eternity un RPG storico in nessun modo. Quando dico RPG con ambientazione storica intendo qualcosa ambientato nella storia della Terra, che magari includa alcune variazioni fantastiche come Darklands e Ars Magica".

Ovviamente è presto per prendere queste affermazioni come indicative sui nuovi progetti di Obsidian, perché non è detto che il progetto sia stato veramente approvato, tanto più che nel frattempo il team è passato sotto Microsoft e potrebbe aver subito dei cambiamenti in termini organizzativi, ma l'idea è sicuramente interessante.

D'altra parte, proprio la nuova situazione di team first party di Xbox Game Studios potrebbe dare ulteriore supporto a un progetto che può presentarsi di nicchia come un RPG ad ambientazione storica, staremo a vedere.