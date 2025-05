Avowed non solo è stato aggiornato alla versione 1.4, ma ha anche un calendario delle novità in arrivo

I nuovi contenuti.

Vediamo quali sono i nuovi contenuti introdotti dall'aggiornamento 1.4:

Il calendario dei futuri aggiornamenti di Avowed

Modalità Aracnofobia - "La community ha parlato, e noi abbiamo ascoltato! La nuova Modalità Aracnofobia è ora attiva in Avowed. Questa funzione opzionale sostituisce i nemici ragno con sfere fluttuanti e tonde che sono comunque pericolose... ma forse un po' meno inquietanti. Potete attivare questa impostazione dal menu Accessibilità. Ricordate: aspetto più amichevole, ma lo stesso morso letale."

Miglioramenti all'esplorazione della mappa

Una volta esplorate la maggior parte delle aree accessibili di una mappa, la nebbia di guerra verrà completamente rimossa.

Entrare in una città sulla mappa del mondo (es. Northern Paradis a Dawnshore) ora rivelerà quella porzione della mappa.

Aumentato il raggio di rimozione della nebbia man mano che si esplora.

Inoltre, ora è possibile ottenere del bottino anche dagli animali più piccoli, c'è una nuova funziona nell'accampamento del gruppo che consente di aspettare per far passare il tempo, e i Baccelli d'Anima ora dissolvono le illusioni (eccetto l'ingresso di Ryngrim, che richiede ancora l'aiuto di Yatzli).

Nelle impostazioni ci sono anche delle nuove opzioni: ora è possibile far apparire i forzieri sulla minimappa e gli attacchi potenti con Arco e Archibugio possono ora essere annullati.

Naturalmente sono stati risolti anche molti bug e problemi vari.

L'aggiornamento estivo promette miglioramenti alla cucina e al crafting, i personaggi non giocanti otterranno delle nuove abilità e dei nuovi comportamenti, saranno introdotte delle nuove abilità attive e passive, delle nuove armi, delle nuove corazze e saranno introdotti i segnaposto personalizzati per la mappa.

L'aggiornamento autunnale introdurrà la modalità New Game Plus, la modalità foto, un nuovo tipo di armi, dei nuovi preset per il personaggio principale e altro ancora.

I prossimi due aggiornamenti maggiori non hanno ancora una data di lancio precisa. Per il resto, vi ricordiamo che Avowed è disponibile per PC e Xbox Series X e S. Per altri dettagli, leggete la nostra recensione.