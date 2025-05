Jade Raymond ha lasciato Haven, lo studio che aveva fondato e con cui stava lavorando a Fairgame$

Un'altra tacca per Raymond

Alcuni sviluppatori guardavano con preoccupazione all'accoglienza ricevuta dal gioco e ai progressi nello sviluppo, hanno spiegato le fonti a Schreier, volute rimanere anonime per non compromettere la loro posizione.

"Jade Raymond è stata una partner straordinaria e una forza visionaria nella fondazione di Haven Studios", ha dichiarato un portavoce di PlayStation in una nota ufficiale. "Siamo profondamente grati per la sua leadership e i suoi contributi, e le auguriamo il meglio per il prossimo capitolo della sua carriera."

Il portavoce ha aggiunto che l'azienda è "impegnata a supportare Haven Studios ed è entusiasta di continuare il percorso" con i nuovi co-direttori:Marie-Eve Danis e Pierre-François Sapinski.

Fairgame$ è uno dei pochi live service rimasti a Sony della strategia del vecchio presidente, Jim Ryan. Il piano era quello di pubblicarne una dozzina, così da avere un ampio pacchetto di titoli capaci di generare entrate ricorrenti, ma le cose sono andate molto male per la maggior parte dei giochi lanciati, come Concord, con altri che sono stati cancellati dietro le quinte, come The Last of Us Online o il gioco di Bluepoint. Fairgame$ sarebbe dovuto uscire nell'autunno 2025, ma evidentemente non ce la farà. Secondo le fonti di Schreier è stato rinviato alla prossima primavera.

Jade Raymond è una figura importante del mondo dello sviluppo di videogiochi, anche se negli ultimi anni non è riuscita a portare a termine un singolo incarico. Dopo aver lavorato a Ubisoft ed Electronic Arts, provò ad aiutare Google con Stadia, piattaforma cloud andata in modo disastroso, per poi fondare Haven, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti.