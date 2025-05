I feedback su Fairgame$ dai primi test a numero chiuso su PS5 sarebbero tutt'altro che positivi

Infatti, pare che chi ha provato il gioco lo abbia definito "super clunky" , ovvero presenta un gameplay molto legnoso o goffo . Se confermato, non sarebbe proprio un ottimo biglietto da visita per il nuovo gioco live service dei PlayStation Studios in arrivo su PS5 e PC.

Un po' Fortnite, un po' Escape from Tarkov?

Stando alle testimonianze raccolte da Colin Moriarty, una versione pre-alpha, dunque una build ben lontana dalla pubblicazione, è stata messa a disposizione per un numero limitato di giocatori con il nome di "Project Hearts". Una delle persone che lo ha giocato ne ha parlato come un "battle royale che incontra un extraction shooter", notando la presenza di meccaniche presenti anche in Fortnite e The Division.

Come detto in apertura, il gioco non pare aver colpito positivamente. Per quanto si tratta di indiscrezioni che lasciano il tempo che trovano, le informazioni sono in linea con l'ultimo report della testata giornalista Bloomberg, che afferma che l'addio di Jade Raymond, fondatrice e capo di Haven Studios, è stata presa proprio dopo un test esterno di Fairmgame$ andato peggio del previsto.

Per il momento Fairgame$ è in sviluppo per PS5 e PC, ma non ancora una data di uscita precisa, con Bloomberg che afferma che il titolo è stato rimandato internamente alla primavera del prossimo anno.