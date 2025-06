Marathon non farà la fine di Concord, dice Sony, che conferma i piani di uscita anche per Fairgames

Sempre dalla conferenza finanziaria di Sony andata in scena nelle ore scorse arrivano anche conferme sui piani di uscita dei giochi live service da parte di PlayStation Studios, in particolare per quanto riguarda Marathon e Fairgames, che sono in effetti gli unici due in arrivo, inseriti nel programma a breve o medio termine, con Hermen Hulst di Sony ad assicurare che Marathon non farà la fine di Concord, essenzialmente.

Un'informazione più precisa possiamo ottenerla per il gioco Bungie, che sembra decisamente confermato per i prossimi mesi, essendo inserito nel periodo di uscita definito come anno fiscale 2025, dunque con il lancio che ricade nel periodo da qui a marzo 2026.

In effetti, il titolo in questione ha già una data di uscita, fissata per il 23 settembre 2025, dunque la precisazione sarebbe ridondante, ma in molti sospettavano un possibile posticipo del gioco Bungie considerando alcuni movimenti interni effettuati da Sony sulle iniziative promozionali che sembrano suggerire un possibile allontanamento dell'uscita.