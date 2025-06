Sony continua con l'approccio cauto ai multipiattaforma: la strategia dei giochi PlayStation su PC è invariata

Nonostante fossero emerse possibilità per un atteggiamento più aggressivo sul fronte PC, sembra che la situazione sia destinata a rimanere quella attuale, almeno per un po', in base a quanto riferito nelle ore scorse da Hulst e dal CEO Hideaki Nishino.

In pratica, l'intenzione è di continuare con il lancio di giochi in contemporanea su PC e console PlayStation per quanto riguarda in particolare i multiplayer live service, dove ha maggior senso il fatto di cercare di andare subito incontro a un'utenza più ampia, ma per i single player proseguirà l'approccio più cauto, con i giochi che arriveranno su PC solo dopo un certo periodo di tempo.

Durante la conferenza di Sony rivolta agli investitori sono emerse diverse informazioni sui programmi della compagnia per quanto riguarda PlayStation: per quanto riguarda l'espansione verso altre piattaforme, il capo di PlayStation Studios, Hermen Hulst, ha ribadito l' approccio cauto ai multipiattaforma , sostenendo che la strategia dei giochi PlayStation su PC rimarrà sostanzialmente invariata da quella già in atto.

Proteggere i single player per proteggere il valore delle console

"È importante capire che stiamo pensando di portare i nostri franchise fuori dalle console per raggiungere un nuovo pubblico e che stiamo adottando un approccio molto misurato e deliberato nel farlo. Soprattutto per quanto riguarda il single-player, i nostri titoli di maggiore importanza rappresentano un elemento di differenziazione", ha spiegato Hulst.

Hideaki Nishino, CEO di Sony Interactive Entertainment

Il capo di PlayStation Studios ha inoltre aggiunto che i giochi single player rappresentano "Il punto di differenziazione per la console PlayStation", in quanto hanno anche il compito di "mettere in mostra le prestazioni e la qualità dell'hardware. Vogliamo quindi garantire ai giocatori la migliore esperienza possibile con questi titoli. Siamo molto attenti a come e se e come portare questi titoli su altre piattaforme". L'idea è che "proteggere il valore delle console" sia necessario, per Sony, trattare con cautela i grossi giochi single player.

"Dobbiamo capire costantemente i modelli e i comportamenti dei giocatori", ha spiegato Nishino. "Dobbiamo essere sicuri di servirli in modo appropriato. Io e [Hulst] siamo molto, molto concentrati su questo aspetto e investiamo se necessario per far evolvere l'esperienza PlayStation".

Dunque l'idea sembra essere di proseguire con l'approccio attuale: "Siamo fiduciosi e impegnati nella nostra attuale strategia. Non c'è un'urgente necessità di cambiare rotta, ma continueremo a monitorare i modelli di gioco in modo appropriato, come richiesto".

Nella stessa occasione, è emerso anche che PS6 è una "priorità assoluta" per Sony ed è stato svelato a cosa stanno lavorando i team dei PlayStation Studios tra giochi PS5 singleplayer e live service.