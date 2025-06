PS6 è una “priorità assoluta” per Sony, che sta esplorando “modi innovativi e migliorati” di giocare

Nishino ha parlato anche della crescita del cloud gaming , che a suo avviso è un'alternativa interessante per i giocatori e su cui PlayStation sta già proponendo al suo pubblico da diverse generazioni, ma che rimarrà secondaria rispetto alle piattaforme tradizionali .

Durante un incontro con gli azionisti Hideaki Nishino, il CEO di PlayStation, ha parlato della strategia futura di Sony nel mercato console. In tal senso per la compagnia PS6 "è in cima alla priorità" , con la compagnia che sta esplorando "modi innovati e migliorati" di giocare .

Le parole del CEO di PlayStation

"Lo streaming cloud sta procedendo bene dal punto di vista tecnico, come abbiamo dimostrato con le nostre offerte, ma la stabilità della rete end-to-end non è sotto il nostro controllo," ha dichiarato Nishino. "Inoltre, il costo più elevato per tempo di gioco rispetto al modello tradizionale delle console rimane una sfida.

"Il cloud gaming sta diventando sempre più un'opzione aggiuntiva per i giocatori per accedere ai contenuti, ma crediamo che la maggior parte degli utenti continui a preferire l'esperienza di gioco tramite esecuzione locale, senza dipendere dalle condizioni della rete. E penso che PS5 e PS5 Pro abbiano confermato questa tesi."

Hideaki Nishino

Nishino ha aggiunto che il business di PlayStation si è trasformato nel tempo in una "piattaforma multifacettata", con molti giocatori attivi sia su PS5 che su PS4. Di conseguenza, l'azienda prevede che anche PS6 susciterà un grande interesse tra i giocatori.

"Abbiamo ora un vasto ecosistema di giocatori altamente coinvolti tra le generazioni di PlayStation 5 e PlayStation 4. Quindi, naturalmente, c'è un grande interesse per la nostra strategia relativa alla prossima generazione di console," ha affermato.

"Anche se non possiamo condividere ulteriori dettagli in questa fase, il futuro della piattaforma è una priorità assoluta. Siamo impegnati a esplorare nuovi e migliorati modi per permettere ai giocatori di interagire con i nostri contenuti e servizi."

Nello stesso incontro, il boss di PlayStation ha parlato anche di Nintendo Switch 2, che a suo avviso non rappresenta un rivale diretto di PS5.