Android 16 QPR1 beta 2, in arrivo ulteriori novità dedicate all'interfaccia e alla gestione delle chiamate

Google ha rilasciato la beta numero 2 di Android 16 QPR1 , con una serie di novità volte a rendere l'esperienza utente ancora più funzionale. Si parte dalla semplice interfaccia - con le modifiche legate alla barra di ricerca e alla schermata di blocco - alla sezione "seen notifications" che ora mostra una "pillola" trasparente. Anche la gestione delle notifiche è stata migliorata, ma vediamo nel dettaglio tutte le novità in merito.

La piccola sezione che consente di effettuare ricerche è ora più compatta per fare spazio alla lente dedicata ad AI Mode. Tuttavia, pare che quest'ultima novità non sia disponibile su tutti i dispositivi e potrebbe essere attivata via server da Google.

Partiamo proprio dalle notifiche. La pillola, stavolta, è trasparente e ha un effetto meno impattante nella schermata di blocco. In questo caso - andando nelle Impostazioni - è possibile includere anche le notifiche silenziose . Cambia anche la barra di ricerca di Pixel Launcher , rivista per adattarsi meglio al nuovo widget dell'app Google.

Gestione delle chiamate

Anche il sistema dedicato alle chiamate è stato leggermente rivisto. Attraverso alcuni video condivisi da Android Authority possiamo fare un pratico confronto tra Android 15 e Android 16 QPR1 beta 2. Nel primo caso, tornando nella home o aprendo qualsiasi altra applicazione, troviamo in alto a sinistra un piccolo chip che ci permette di vedere la durata della chiamata. Tuttavia, per ogni altra azione è necessario tornare nuovamente alla schermata.

Discorso diverso per la nuova interfaccia su Android 16 QPR1 beta 2. In questo caso, premendo il pulsante dedicato alla chiamata in corso, possiamo silenziare il microfono, attivare il vivavoce o attaccare senza dover lasciare l'applicazione in uso.

Si tratta quindi di una novità molto utile che rende la comunicazione ancora più funzionale. Nel frattempo, vi ricordiamo che Google ha rilasciato la versione stabile di Android 16 su dispositivi Pixel.