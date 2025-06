Android 16 disponibile da oggi su Google Pixel: tante novità in arrivo

Questo nuovo linguaggio di design è un'evoluzione del precedente Material You (Android 12). Inoltre, Google ha lavorato a un nuovo sistema di sicurezza caratterizzato da diversi miglioramenti, oltre a notifiche che stavolta non possono essere silenziate, quindi molto utili per eventuali emergenze. A tal proposito, anche su Google Messaggi sono state introdotte delle novità; potete scoprirle nel nostro articolo dedicato .

Vediamo la nuova interfaccia Android Material 3 in app Google come Gmail, Foto e Fitbit

A partire da oggi gli utenti potranno scaricare il nuovo aggiornamento. Tuttavia, chi possiede già la versione beta 1.1 della QPR1, della quale vi avevamo già parlato in questo articolo , non riceverà l'aggiornamento OTA. Dovrà quindi effettuare il downgrade alla versione stabile di Android 16, cancellando però tutti i dati salvati sul dispositivo.

Quando uscirà sugli altri dispositivi

Come già detto, Android 16 arriva oggi su dispositivi Pixel. Tuttavia, nel corso delle prossime settimane dovrebbe essere rilasciato anche su Samsung, OnePlus, Xiaomi e altri. Ovviamente potete verificare manualmente se l'aggiornamento sia già disponibile. In questo caso basterà andare nelle Impostazioni, poi su Sistema e su Aggiornamento di sistema.

Se Android 16 dovesse essere disponibile, troverete sicuramente il file pronto per il download e l'installazione. Ovviamente vi aggiorneremo non appena avremo novità in merito. Nel frattempo, Google è al lavoro per introdurre una funzione che aumenterà l'autonomia dei Pixel.