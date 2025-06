Google è al lavoro per introdurre una funzione che aumenterà la durata della batteria del tuo Pixel

Quante volte, purtroppo, ci si trova con degli smartphone che non riescono a supportare le nostre giornate più impegnative e in cui i nostri device vengono stressati particolarmente? E quante volte ci si trova a controllare in maniera dettagliata e accurata i dati e le informazioni relative alla batteria prima di acquistare un telefono?

Tecnicamente, l'intero sistema andrà a regolare la tensione di ricarica in base al numero di cicli effettuati. In questo modo, secondo quanto riporta Google, il processo di invecchiamento della cella dovrebbe rallentare considerevolmente, preservano così la cella stessa . I cali nella capacità e nella velocità dovrebbero essere più graduali e molto meno impattanti.

Un vero vantaggio per le batterie

Questa novità che Google si appresta ad introdurre con l'arrivo di Android 16 per i suoi device Pixel, rappresenterebbe un vero vantaggio per chi tende a mettere alla prova le batterie dei propri smartphone e per chi cerca di mantenere il suo dispositivo in salute.

C'è da sottolineare un ultimo dettaglio: il telefono si adatterà automaticamente allo stato della batteria, ottimizzandone, così, le prestazioni. Rimaniamo in attesa per capire e scoprire quando questa funzione sarà disponibile. Intanto, rimanendo in casa Pixel, pare che la nuova serie 10 possa avere finalmente una finestra di lancio.