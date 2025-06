Il film di The Legend of Zelda è stato rinviato, vediamo la nuova data di uscita

Il film di The Legend of Zelda è stato rinviato di alcune settimane da Nintendo: originariamente previsto per il 26 marzo 2027, l'atteso adattamento uscirà nelle sale cinematografiche il 7 maggio 2027.

"Per ragioni legate alla produzione, abbiamo deciso di rinviare l'uscita del film dal vivo di The Legend of Zelda al 7 maggio 2027", ha scritto Shigeru Miyamoto in persona, in un post pubblicato da Nintendo sui social.

"Si tratta di qualche settimana in più rispetto alla data annunciata inizialmente, ma sfrutteremo questo tempo extra per rendere la pellicola migliore possibile. Grazie per la vostra pazienza!", ha scritto Miyamoto.

Probabilmente la decisione ha a che fare anche con il rinvio dei prossimi film degli Avengers, in particolare Secret Wars, il cui debutto è stato spostato da maggio 2027 al dicembre dello stesso anno.