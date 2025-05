Il film di The Legend of Zelda potrebbe aver trovato la sua principessa in una nota attrice e modella

Secondo l'insider Daniel Richtman, considerato una fonte piuttosto affidabile per quanto riguarda soprattutto l'ambito cinematografico, c'è la possibilità che la produzione del film di The Legend of Zelda abbia trovato l'attrice per interpretare la Principessa e si tratterebbe di un nome noto.

Secondo Richtman, si tratterebbe di Hunter Schafer, giovane attrice e modella che, in effetti, dimostra una notevole somiglianza con il personaggio della serie classica di Nintendo e che si era peraltro già espressa con entusiasmo sulla possibilità di poter interpretare tale ruolo in passato.

Non c'è nulla di ufficiale al riguardo e al momento si tratta solo di una voce di corridoio, ma la fonte ha rivelato di avere dei buoni collegamenti con anticipazioni corrette in passato, dunque la prendiamo in considerazione, anche se solo come rumor.