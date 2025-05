Xbox Game Pass: andiamo a scoprire i giochi di fine maggio, con Metaphor ReFantazio e altri

In un modo o nell'altro, Xbox Game Pass riesce sempre a stupire con la quantità e la qualità di titoli immessi a ogni mandata in questo periodo, davvero uno dei più ricchi e intensi che si siano visti sul servizio Microsoft da anni a questa parte. Anche in un momento specifico in cui non ci si aspettava grandissime uscite, considerando la mancanza di first party di rilievo subito dopo il lancio di DOOM: The Dark Ages, ecco invece arrivare quello che per molti è a tutti gli effetti il GOTY 2024, ovvero Metaphor: ReFantazio, che si pone come titolo di punta tra i giochi di fine maggio su Game Pass, una mandata comunque ricca di tanti giochi interessanti.

Cosa significa questo l'avete capito tutti: Game Pass continua spietatamente a incrementare il nostro backlog in maniera asfissiante, peraltro con giochi caratterizzati spesso anche da una notevole quantità di contenuti, come abbiamo visto di recente al lancio di The Elder Scrolls 4: Remastered, Clair Obscur: Expedition 33 e ora anche Metaphor: ReFantazio, arrivati tutti in queste tornate.

Come se non bastasse, Microsoft ha anche lanciato questo mese la raccolta Retro Classics con 50 giochi classici Activision accessibili direttamente dagli abbonati a Game Pass, mentre 15 giochi sono stati aggiunti al catalogo dei titoli eseguibili direttamente su Xbox Cloud dalla propria libreria. Dopo tutte queste aggiunte, ricordiamo anche i cinque giochi che lasceranno il catalogo alla fine di maggio, mantenendo però il bilancio saldamente in positivo.