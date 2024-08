È abbastanza raro, oggi come ieri, trovare un videogioco che non includa degli elementi violenti al suo interno. Anche quelli per i più piccoli, evidentemente pensati per la loro iniziazione in questo mercato affascinante e pieno di opportunità espressive, fanno spesso difficoltà a non ricorrere alla violenza fisica per raccontare storie coinvolgenti, in grado di cogliere l'interesse dei novizi con azioni spettacolari e ben camuffate per preservare quel tratto di innocenza che si può affibbiare a nomi anche molto importanti, come Disney. Ancora più raro è trovare un videogioco d'avventura che non contenga delle meccaniche violente. Ma, a volte, si può incappare in un videogioco che ha voglia di fare le cose diversamente e di remare controcorrente. È il caso di Creatures of Ava, titolo sviluppato da Inverge Studios e distribuito da 11 bit Studios , che non ha paura di proporre un'avventura d'azione all'insegna della riconciliazione con il naturale.

Quindi, senza farci troppe domande e convinti di essere nel giusto, "aiutiamo" queste creature (teletras)portandole in salvo su un'arca spaziale. Tuttavia, man mano che esploriamo il pianeta, facendo la conoscenza anche degli autoctoni (già precedentemente in rapporti incerti con gli umani, al tempo della prima spedizione), capiamo che la realtà dei fatti è più complessa di quanto si possa immaginare.

Il nostro compito è quello di salvare quanto più possibile di questo pianeta che sta morendo a causa di un'infezione ("withering", in inglese, che possiamo tradurre noi con "appassimento", dato che il gioco non è localizzato in italiano), dando priorità alle specie animali che abitano il pianeta.

Creatures of Ava ci mette nei panni di Vic, una ricercatrice ed esploratrice facente parte di un ente per la salvaguardia degli ecosistemi mandata su un pianeta precedentemente già esplorato e studiato dall'organizzazione, ma abbandonato in seguito a misteriose circostanze.

Pastori musicali

Se a livello di storia il gioco si fa seguire con piacere, non possiamo dire la stessa cosa di tutto ciò che è stato costruito attorno. Ma cerchiamo di fare chiarezza. Le idee alla base del gameplay di Creatures of Ava sono anche molto particolari, potenzialmente vincenti. Ma dalla carta allo schermo la strada è tanta e l'ambizione è una bestia difficile da domare.

Vic mentre allieta delle creature con la sua musica

Abbiamo detto che l'obiettivo principale del gioco è quello di salvare le specie animali del pianeta da morte certa. Ecco, ciò è possibile attraverso la musica. Ava è un pianeta musicale, dove tutto è connesso alla grande sinfonia vitale che unisce tutti i suoi abitanti. Di conseguenza, è con la musica che siamo in grado di addomesticare e condurre gli animali fino alle zone di teletrasporto verso l'arca. Il nostro strumento è un flauto che funziona in tutto e per tutto come la chitarra di Ellie in The Last of Us 2: muovendo l'analogico sinistro su una ghiera divisa in spicchi che indicano le note, è possibile creare la propria composizione musicale (minigioco divertente, ma fine a sé stesso).

Per farsi amiche le creature selvagge è necessario riprodurre le melodie uniche che ogni specie canta quando ci vede impugnare il flauto traverso che i nativi ci hanno donato (esattamente come nel gioco Simon Says o, per i più attempati, in Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo).

Uno dei tanti pastori di Ava

Una volta fatto ciò, parte la riproduzione automatica della melodia e, come il Pifferaio magico, possiamo condurre gli animali dove vogliamo. Non solo: attraverso la connessione speciale con la musica che unisce tutto il pianeta, è possibile anche entrare nella mente degli animali e controllarli singolarmente per svolgere diverse azioni ambientali che aiutano nell'esplorazione.