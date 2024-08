La classifica dei giochi più attesi da Famitsu stavolta potrebbe essere falsata

La classifica dei giochi più attesi da Famitsu appare falsata, questa settimana: i lettori della rivista giapponese hanno continuato a votare in massa per Monster Hunter Wilds, seguito da Dragon Quest 3 HD-2D Remake che però è presente nella top 10 con due differenti versioni, falsando appunto il risultato.

[PS5] Monster Hunter Wilds - 567 voti [NSW] Dragon Quest 3 HD-2D Remake - 551 voti [PS5] Pragmata - 334 voti [PS5] Metaphor: ReFantazio - 313 voti [PS5] Dragon Quest 3 HD-2D Remake - 307 voti [NSW] The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom - 270 voti [NSW] Ushiro - 228 voti [PS5] Visions of Mana - 212 voti [NSW] Leggende Pokémon: Z-A - 170 voti [PS5] Gundam Breaker 4 - 159 voti

Andando infatti a sommare i voti ricevuti dal remake targato Square Enix nelle versioni PS5 e Nintendo Switch, calcolate in maniera separata, viene fuori un totale pari a ben 858 voti, sostanzialmente superiore ai 567 voti di Monster Hunter Wilds.

Per il resto, le novità sono in effetti poche: il misterioso Pragmata regge ancora in terza posizione, seguito da Metaphor: ReFantazio e dalla versione PS5 del già citato Dragon Quest 3 HD-2D Remake, che strappa il quinto posto a The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.