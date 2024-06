Dragon Quest 3 HD-2D Remake fu annunciato troppo presto, Team Asano se n'è pentito

Durante il Nintendo Direct del 18 giugno, è stata annunciata la tanto attesa data di uscita di Dragon Quest 3 HD-2D Remake : il gioco arriverà su Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X/S e PC (Steam/Windows) il 14 novembre 2024. Sono passati più di tre anni dall'annuncio originale , che risale al 27 maggio 2021 (il giorno di Dragon Quest. Team Asano, lo studio di sviluppo che lo sta realizzando, ha approfittato dell'occasione per scusarsi del ritardo, ammettendo in un post su X di aver annunciato il gioco con troppo anticipo , pur a fronte di tempi di sviluppo simili a quelli delle sue altre opere.

Tempi di sviluppo molto lunghi

Team Asano è il nome informale dato al team interno di Square Enix diretto da Tomoya Asano, cui dobbiamo alcune delle migliori serie di giochi di ruolo giapponesi degli ultimi anni: Bravely Default e Octopath Traveler. Dragon Quest 3 HD-2D Remake è stato sviluppato insieme ad Artdink, che ha aiutato a riportare in vita il gioco con grafica completamente rifatta con uno stile unico.

Le scuse di Team Asano sono state fatte tramite l'account di Bravely Default 2, in cui possiamo leggere: "Ci è stato detto che è passato troppo tempo dall'annuncio dell'inizio dello sviluppo, ma in realtà non è una situazione speciale, dato che tutti i nostri titoli precedenti hanno richiesto dai 3 ai 4 anni per essere sviluppati. Tuttavia, l'annuncio (iniziale) è stato un po' troppo prematuro rispetto ad altri (stiamo riflettendo sulla cosa). Quindi, grazie per la vostra pazienza!"

Detto questo, i fan di Dragon Quest possono gioire, perché oltre a Dragon Quest 3 HD-2D Remake è in arrivo una raccolta con le edizioni rimasterizzate di Dragon Quest 1 e 2. Il fatto che venga pubblicato prima il terzo episodio è interessante, visto che cronologicamente è il primo della trilogia di Erdrick.