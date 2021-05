Dragon Quest 3 HD-2D Remake annunciato da Square Enix con un trailer

Dragon Quest 3 HD-2D Remake è un altro gioco della celebre serie Square Enix ad essere stato annunciato con un trailer questa mattina durante la conferenza in streaming di celebrazione per il 35esimo anniversario del brand.

Oltre a Dragon Quest 12: The Flames of Fate, durante lo streaming per i 35 anni della serie stato mostrato un trailer di presentazione anche per questo interessante Dragon Quest III HD-2D Remake, ovvero un remake del Dragon Quest III originale ma con grafica interamente rifatta secondo il particolare stile ibrido utilizzato anche per l'ottimo Octopath Traveler.

Viene dunque riproposta la medesima storia con gli stessi personaggi dell'originale, ma in un contesto completamente ricostruito dal punto di vista tecnico, dotato di quell'affascinante caratterizzazione che richiama lo stile classico in 2D pur essendo costruito su un impianto in 3D, con senso della profondità e tutto.

Dragon Quest 3 HD-2D Remake è in sviluppo presso AMATA K.K. & Team Asano per Square Enix e non ha ancora una data di uscita né piattaforme di riferimento, anche in questo caso, al di là di un riferimento generico a "home console" al plurale, ma che può comprendere praticamente tutte le concorrenti tra PS5, Nintendo Switch e Xbox Series X|S.

Il producer Masaaki Hayasaki, nel corso della presentazione, ha parlato soprattutto del nuovo stile grafico adottato che dovrebbe riprendere l'atmosfera originale e riproporla intatta con la nuova rappresentazione in 3D, augurandosi che in questo modo il terzo capitolo della serie possa essere nuovamente apprezzato "sia dagli adulti che hanno giocato l'originale all'epoca della sua uscita, sia da ragazzi che lo proveranno ora per la prima volta".

Anche in questo caso non c'è data di uscita ma Square Enix punta al lancio simultaneo worldwide in tutti i mercati.