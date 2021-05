Dragon Quest compie 35 anni: presentazione in diretta a maggio con annunci e novità

Dragon Quest festeggia quest'anno il suo 35esimo anniversario e Square Enix ha ovviamente in serbo qualche novità interessante, a partire da una presentazione speciale in livestream che ha ora una data fissata: si terrà il 27 maggio 2021 alle ore 5:30 del mattino secondo l'orario italiano.

Possiamo aspettarci novità interessanti nel corso dell'evento e il fatto che per la prima volta nella sua storia si trasmesso in lingua inglese potrebbe incrementare le potenzialità di annunci di un certo calibro per il mercato globale. Ovviamente non sappiamo nulla ancora sugli eventuali contenuti, ma possiamo immaginare che qualche nuovo titolo sulla serie possa venire fuori.

A presentare l'evento ci sarà JOY (una "personalità della TV", a quanto pare, immaginiamo in Giappone), mentre come ospite speciale non poteva mancare ovviamente Yuji Horii, game designer storico e responsabile della serie Dragon Quest in Square Enix.

Potete già trovare lo streaming YouTube in questa pagina, magari segnatevelo da qualche parte ma ci torneremo ovviamente sopra a tempo debito. Sulla pagina principale dell'evento di presentazione si legge "Introduzione alla prossima lineup nella serie Dragon Quest", cosa che pare piuttosto esplicita sui contenuti del livestream.

Non si tratterà dunque solo di celebrazioni ma anche di presentare effettivamente nuovi giochi della serie Dragon Quest. La speranza principale è ovviamente di vedere Dragon Quest XII, anche se potrebbe essere ancora presto rispetto alle tempistiche standard della serie, vista anche l'uscita successiva della versione Dragon Quest XI S, ma non è detto.

In ogni caso, qualche accenno su Dragon Quest 12 potrebbe starci, considerando che Horii aveva riferito tempo addietro che lo sviluppo era iniziato già da un po'. Si tratta comunque di una serie che può contare su numerose varianti, spin-off e derivazioni, dunque c'è spazio per molte novità. Tra questi potrebbe esserci un Dragon Quest Monsters, o forse altro. Di recente, è spuntata anche la voce di corridoio su possibili altri Dragon Quest in arrivo su Xbox Game Pass, dopo l'uscita di Dragon Quest Builders 2 questo mese.