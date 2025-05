Dragon Quest 11 raggiunge un nuovo record di vendite ed è il capitolo di maggior successo della serie

Square Enix ha annunciato che Dragon Quest 11 ha raggiunto un nuovo e notevole record di vendite, superando il totale di 8,5 milioni di copie vendute in tutto il mondo e confermandosi il capitolo di maggior successo nella storia della serie.

Il titolo rappresenta così il gioco più venduto fra i Dragon Quest, obiettivo non da poco se si considera come il genere sia diventato meno influente di recente, rispetto al grande fenomeno di massa che rappresentava in origine, soprattutto in Giappone.