Come riconoscere le microSD Express compatibili con Nintendo Switch 2

Se però avete già delle microSD e vi viene il dubbio che una di queste sia una Express ma non ne siete certi, vi spieghiamo noi come fare per capirlo .

Come ben saprete, Nintendo Switch 2 dispone di 256 GB di spazio di archiviazione. Si tratta di otto volte della memoria di Nintendo Switch 1, ma comunque non è una cifra esagerata e considerando i giochi AAA moderni rischia di finire molto presto. Per poter risolvere il problema si può comprare una microSD Express , il modello più recente e l'unico compatibile con Nintendo Switch 2 per l'uso dei videogiochi.

Come riconoscere una microSD Express compatibile con Nintendo Switch 2

Se nel vostro cassetto avete qualche microSD e vi state chiedendo come fare per sapere se è una Express oppure no, la soluzione è in realtà molto semplice.

Di base, ci sono due indicatori molto chiari del tipo di microSD. Il primo e quello che non lascia adito ad alcun tipo di dubbio è il fatto che vi sia scritto "Express". Sì, è una risposta ovvia, ma rimane vera.

Non tutti i modelli però scrivono "Express", anzi. La maggior parte delle microSD Express in commercio utilizza solo un logo più piccolo, ovvero "EX". Anche in questo caso è facile da riconoscere, se sapete qual è il suo significato.

La microSDXC Express di Samsung con licenza ufficiale di Nintendo

Fate inoltre attenzione a non fare confusione, perché le microSD più moderne sono di categoria XC e sono segnalate col logo "XC". Dovete stare attenti e non confondere un vecchio modello SDXC che però non è Express. Nell'immagine qui sopra potete vedere il logo e capire come deve essere. Se cercate una microSD Express, potete optare per il modello ufficiale di Nintendo.