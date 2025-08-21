Il classico Chibi-Robo! per GameCube arriva su Switch 2 con Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo

Il catalogo dei classici su Nintendo Switch 2 si arricchisce con Chibi-Robo!, ora disponibile nella selezione di titoli GameCube riservata agli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo. Il ritorno del gioco è stato celebrato con un trailer ufficiale, che potete vedere qui sotto.

Pubblicato originariamente nel 2006 in Europa, Chibi-Robo! è un'avventura unica in cui vestiamo i circuiti di un minuscolo robot domestico alto appena 10 cm, acquistato dalla famiglia Sanderson per semplificare la vita quotidiana. Ma le sue mansioni vanno ben oltre le semplici faccende: tra i compiti ci sono anche ragni robotici e persino alieni in visita dallo spazio.