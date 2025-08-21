0

Il classico Chibi-Robo! per GameCube arriva su Switch 2 con Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo

A quasi venti anni di distanza il primo gioco della serie Chibi-Robo! torna su Nintendo Switch 2 tramite l'abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   21/08/2025
Chibi-Robo!

Il catalogo dei classici su Nintendo Switch 2 si arricchisce con Chibi-Robo!, ora disponibile nella selezione di titoli GameCube riservata agli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo. Il ritorno del gioco è stato celebrato con un trailer ufficiale, che potete vedere qui sotto.

Pubblicato originariamente nel 2006 in Europa, Chibi-Robo! è un'avventura unica in cui vestiamo i circuiti di un minuscolo robot domestico alto appena 10 cm, acquistato dalla famiglia Sanderson per semplificare la vita quotidiana. Ma le sue mansioni vanno ben oltre le semplici faccende: tra i compiti ci sono anche ragni robotici e persino alieni in visita dallo spazio.

Faccende di casa e alieni

Il gameplay si sviluppa all'interno della casa, che diventa un vero e proprio mondo da esplorare, pieno di oggetti interattivi, giocattoli viventi e segreti nascosti. Chibi-Robo deve pulire macchie, raccogliere rifiuti, trovare oggetti smarriti e aiutare i membri della famiglia con i loro problemi, guadagnando così "Happy Points" che ne determinano il successo come robot domestico.

Tuttavia, ogni azione consuma batteria, e il giocatore deve pianificare attentamente i movimenti per evitare di spegnersi prima di raggiungere una presa elettrica. In compenso, trovando le monete Moolah potremo potenziare il nostro Chibi-Robo con strumenti utilissimi come il Chibi-Detonatore e il Chibi-Elicottero.

Che ne pensate, approfitterete della disponibilità su Nintendo Switch 2 per rigiocare o scoprire per la prima volta questo classico per GameCube?

#Nintendo
Segnalazione Errore
