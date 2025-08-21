Trails in the Sky 1st Chapter arriva anche su Nintendo Switch 2, disponibile la demo su PS5 e Steam

La Nintendo Switch 2 Edition verrà pubblicata solo in formato digitale e non ci sono piani per la distribuzione di copie fisiche. Stando ai dettagli presenti sul sito ufficiale, offrirà una risoluzione e un framerate più alti e caricamenti più rapidi. Chi è in possesso di una copia per Switch 1 può passare alla versione Switch 2 acquistando l'"Upgrade Pack" , venduto al prezzo di 1 dollaro.

Nihon Falcom ha annunciato che Trails in the Sky 1st Chapter verrà pubblicato anche su Nintendo Switch 2 . Il debutto sulla nuova console portatile avverrà in concomitanza con le versioni PS5, Nintendo Switch e PC (Steam) il prossimo 19 settembre .

Da ora potete provare la demo su PS5, PC e presto anche su Nintendo Switch

Le novità non finiscono qui. Infatti, Falcom ha pubblicato la demo di Trails in the Sky 1st Chapter su PS5 tramite il PlayStation Store e su PC tramite Steam. Dovrebbe arrivare anche su Nintendo Switch, ma al momento è disponibile solo sull'eShop giapponese.

Stando ai dettagli offerti, questa versione di prova permette di giocare l'intero Prologo, che vede i fratelli Estelle e Joshua Bright iniziano un viaggio attraverso il Regno di Liberl, spinti dalla misteriosa scomparsa del padre, Cassius.

Ciò permetterà ai giocatori di esplorare la regione di Rolent, giocare nei panni di Estelle, Joshua e Scherazard, visitare i primi quattro dungeon e completare le prime sette missioni principali e otto secondarie e, in generale, di prendere dimestichezza con il doppio sistema di combattimento a t urni e action del gioco. La demo offre la possibilità di trasferire i dati di salvataggio al gioco completo, se deciderete di acquistarlo.