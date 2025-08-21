Il cosplay di Nami firmato da Hane Ame è più prezioso del One Piece

One Piece è uno dei manga/anime più longevi e amati di sempre e ora grazie alla serie live action di Netflix sta ottenendo ancora più popolarità, avvicinando al tempo stesso una nuova generazione di spettatori che ancora non conosce le imprese della ciurma di Cappello di Paglia. Prima di vedere la seconda stagione però dovremo aspettare ancora diversi mesi, non troppi si spera. Per ingannare l'attesa Hane Ame ci propone un ottimo cosplay di Nami.

Nami entra a far parte della ciurma di Rufy nelle fasi iniziali dell'avventura, affermandosi sin da subito come uno dei personaggi principali di One Piece. La sua partecipazione è continua lungo quasi tutti gli archi narrativi dell'opera di Eiichirō Oda, dove gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo della trama. In qualità di navigatrice del gruppo, Nami è guidata dal sogno di disegnare una mappa completa del mondo.