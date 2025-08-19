Il cosplay di Yelan da Genshin Impact creato da narga_lifestream ha uno sguardo di ghiaccio

Il cosplay di Yelan da Genshin Impact realizzato da narga_lifestream riproduce in maniera assolutamente fedele il vestito, l'acconciatura e gli accessori del celebre personaggio, aggiungendo al tutto un tocco originale: lo sguardo di ghiaccio.
La guerriera creata da miHoYo, armata di un potente arco e delle sue abilità speciali, basate sull'elemento Hydro, si pone come una figura avvolta dal mistero, una spia che fa il doppio gioco e che lavora in realtà per i servizi segreti di Liyue.
"Yelan era uno dei miei main preferiti quando giocavo a Genshin Impact e finalmente, dopo qualche anno, posso finalmente mostrarvi il cosplay che le ho dedicato", ha scritto Natalia nel suo post su Instagram, corredato da una splendida galleria di foto.
Una passione che non sfiorisce
Genshin Impact ha presentato di recente la versione 5.8 dell'esperienza, che porterà a ulteriori sviluppi del gioco ma contestualmente all'abbandono di PS4 e all'aumento dei requisiti minimi su PC e mobile, com'era inevitabile che accadesse a un certo punto.
Il titolo di miHoYo rimane tuttora un punto di riferimento per gli appassionati di cosplay, come dimostrano le interpretazioni realizzate negli ultimi tempi da Lada Lyumos, Melamori e Jessica Nigri.