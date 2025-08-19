Il cosplay di Yelan da Genshin Impact creato da narga_lifestream ha uno sguardo di ghiaccio

Il cosplay di Yelan da Genshin Impact realizzato da narga_lifestream riproduce in maniera assolutamente fedele il vestito, l'acconciatura e gli accessori del celebre personaggio, aggiungendo al tutto un tocco originale: lo sguardo di ghiaccio.

La guerriera creata da miHoYo, armata di un potente arco e delle sue abilità speciali, basate sull'elemento Hydro, si pone come una figura avvolta dal mistero, una spia che fa il doppio gioco e che lavora in realtà per i servizi segreti di Liyue.

"Yelan era uno dei miei main preferiti quando giocavo a Genshin Impact e finalmente, dopo qualche anno, posso finalmente mostrarvi il cosplay che le ho dedicato", ha scritto Natalia nel suo post su Instagram, corredato da una splendida galleria di foto.